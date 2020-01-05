مدرب المقاولون: نسعى للحفاظ على تواجدنا في المربع الذهبي

أبدى علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، رضاه عن التعادل أمام مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري الممتاز وانتهت بنتيجة 1-1.

وقال عبدالغني في تصريحات إذاعية بعد المباراة عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «نقطة في ظل طرد مبكر ونقص عددي، أشكر اللاعبين على الأداء، الأهم ألا نخسر، نحن في مركز جيد، ونلعب ضد فريق مميز، يهمهم الفوز لاسترداد الثقة، ونبهنا على لاعبينا قبل اللقاء بألا يكون فوزهم على حسابنا».

وأضاف مدرب المقاولون العرب: «النقطة تحافظ على مركزنا في جدول الدوري، تراجعنا للخلف بعد التقدم في الشوط الثاني، وهذا خطأ، وكذلك الطرد أثر علينا».

وعن حالة الطرد اتلي تعرض لها فاروق كابور، مدافع الفريق، قال عبد الغني: «يجب أن يكون القرار موحدا وليس إنذارا ثم طرد لتفادي البلبلة».

كما تطرق مدرب المقاولون العرب للحديث عن أداء المقاصة، حيث قال: «المقاصة قدم أداءً جيدًا للغاية، المباراة غلبت عليها الأمور الفنية».

وتابع: «لسنا فريقًا جماليًا بل جماعيًا، ونلعب بواقعية، نسعى للتعادل أو المكسب للحفاظ على تواجدنا في المربع الذهبي، في ظل تواجد أندية جماهيرية وأخرى مسنودة إعلاميا».

وأتم: «لاعبو المقاولون ملتزمون بالتعليمات، وهو ما يساعدنا على تحقيق النتائج الإيجابية».