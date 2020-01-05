طبيب الأهلي: إصابة مروان محسن لن تمنعه من المشاركة أمام بلاتينيوم

تعرض مروان محسن، لاعب النادي الأهلي، لإصابة خلال مباراة فريقه أمام نادي مصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي 3-1.

وكشف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها مروان محسن خلال مباراة اليوم حيث قال في تصريحات للصحفيين: "مروان يعاني من كدمة في مشط القدم لعب بها المباراة، وقبل خروج مروان أصابه الألم لذا فضل الجهاز الفني استبداله».

وأضاف طبيب الأهلي: «مروان يغيب لمدة 48 ساعة يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي، ولا يوجد عائق طبي يمنع تواجده ضمن بعثة الأهلي لمباراة بلاتينوم».

وحقق الأهلي انتصاره العاشر على التوالي في بطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة من عمر المسابقة.