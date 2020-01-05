بعد الاغتيال الأمريكي لرجل إيران الثاني وذراعها الأيمن في الشرق الأوسط، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، زادت حدة التوتر بين طهران وواشنطن، وبدأت التهديدات تتصدر تصريحات الرؤساء.

ففي الوقت الذي نددت فيه إيران بمقتل رجلها وقائدها، وتوعدت بالرد على الولايات المتحدة باستهداف 35 هدفًا أمريكيًا حيويًا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، رد ترامب مهددا بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وفقا لفضائية «روسيا اليوم».

وكتب "ترامب" في تغريدة: «إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يومًا من قبل»، مهددًا بتوجيه 52 هدفًا داخل إيران، إن تجرأت الأخيرة على استهداف جنود أو مصالح أمريكية في المنطقة كثأر على مقتل سليماني.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الرقم 52 يشير إلى عدد الأمريكيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأمريكية بطهران، لمدة 444 يومًا، خلال الأزمة الدبلوماسية التي وقعت بين عامي 1979 و1981، وفقًا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو الدولية» بفرنسا.

وتستعرض «الشروق» المواقع الإيرانية المحتمل استهدافها.. وكيف ستؤثر على العرب؟

في عام 2017، أصدر مركز بيلفر الأمريكي للعلوم والشؤون الأمنية والعسكرية، خريطة بأهم المنشآت النووية الإيرانية، رصد خلالها أهم مواقع البرنامج النووي الإيراني، التي أكد الخبراء إنها ستكون على قائمة الاستهداف لأي هجوم عسكري أمريكي محتمل.

وفي أكتوبر 2019، نشرت مجلة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية المختصة في الشؤون الدفاعية، قائمة بعدد من الأهداف الإيرانية المتوقع استهدافها والتي ستكون في مرمى ضربة عسكرية أمريكية، في حال اندلعت مناوشات بين الولايات المتحدة وإيران.

ولكن، تمثل بعض المفاعلات النووية الإيرانية، التي من المتوقع أن تكون على قائمة الإستهداف، خطرا بالغا على دول الخليج المتشاطئة مع السواحل الإيرانية، على رأسهم مفاعل بوشهر، الذي يقع بين قريتي صيد حليلة وبندرة المطلتين على ساحل الخليج العربي، ويقع قبالة السواحل الكويتية والسعودية، والذي يعد هدفا مهما في حال الاستهداف، إذ يعد أول وأقوى مفاعل أنشئ في إيران، ومعه بدأ البرنامج النووي الإيراني، وفقًا لـ «العين الإخبارية» الإماراتية.

ووفقا للتقارير السابقة، الشروق، تستعرض في التقرير التالي، أبرز المواقع الاستراتيجية الإيرانية التي من المتوقع أن تكون على قائمة الاستهداف.