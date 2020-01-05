أردوغان يعلن البدء في إرسال قوات تركية إلى ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن البدء في عملية إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بشكل تدريجي.

وعلق أردوغان في تصريحات أوردتها رويترز، على عملية قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قائلا: «أعتقد أن قتل قائد رفيع المستوى لدولة لن يبقى دون رد».

وأوضح الرئيس التركي أن «سليماني قتل بعد 4-5 ساعات من محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، مضيفا: «لقد صدمنا بخبر مقتله فقد كان عملا مدبرا له».

وأكد أن «اختيار الولايات المتحدة لسليماني على وجه التحديد من شأنه تصاعد حدة التوترات في المنطقة»، لافتا إلى ضرورة «السيطرة على هذا التوتر قبل أن يصل مرحلة من شأنها إلحاق الضرر بجميع الأطراف».

كان البرلمان التركي قد وافق الأسبوع الماضي على إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا؛ لدعم فائز السراج، وهو ما واجه إدانة واسعة من دول عربية عدة، والجامعة العربية.