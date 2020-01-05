كوريا الجنوبية تطلق قمرا اصطناعيا لمراقبة نوعية الهواء الشهر المقبل

من المقرر أن ترسل كوريا الجنوبية قمرا اصطناعيا جديدا ثابتا بالنسبة للأرض لموقع إطلاق الأقمار الاصطناعية في أمريكا الجنوبية قبل إطلاقه المقرر الشهر المقبل.



ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة المحيطات والثروة السمكية قولهما إن أول قمر اصطناعي ثابت بالنسبة للأرض لمراقبة البيئة من طراز "تشيوليان- 2 بي" سيغادر معهد "كوريا ايروسبيس" البحثي غدا الاثنين إلى مركز فضاء في منطقة "كورو في جويانا الفرنسية".



وسيتم نقل القمر الاصطناعي الذي يزن 4ر3 طنا على متن حاوية خاصة إلى مطار "انتشيون" الدولي قبل شحنه جوا.



وبعد عملية فحص القمر الاصطناعي واستعدادات أخرى، سيتم إطلاقه من مركز الفضاء حوالي الساعة السابعة و14 دقيقة صباح التاسع عشر من شباط/فبراير المقبل.



وسيرصد القمر الاصطناعي 20 نوعا من ملوثات الهواء