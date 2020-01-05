 مقتل جندي أميركي واثنين من المتعاقدين بهجوم لحركة الشباب في كينيا - بوابة الشروق
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مقتل جندي أميركي واثنين من المتعاقدين بهجوم لحركة الشباب في كينيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هديل هلال
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 10:13 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 10:13 م

أفادت فضائية «العربية» بمقتل جندي أميركي واثنين من المتعاقدين بهجوم لحركة الشباب في كينيا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.


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