مقتل جندي أميركي واثنين من المتعاقدين بهجوم لحركة الشباب في كينيا

الأكثر قراءة
فتاة «المنصورة» تروي تفاصيل واقعة التحرش: بتوع البيوتي سنتر خرجونا عشان ميتقالش عليهم كلام
«الدستورية»: الزيادة الأخيرة بمعاش الوزراء ونوابهم «لمن يشغل المنصب فعليا»
فتاة المنصورة ضحية التحرش الجماعي: لم أسحب البلاغ.. ومعملتش حاجة غلط
النيابة تخلي سبيل 7 متهمين بالتحرش بفتاة المنصورة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت فضائية «العربية» بمقتل جندي أميركي واثنين من المتعاقدين بهجوم لحركة الشباب في كينيا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.