تقرير: وفد صيني يعتزم التوجه إلى واشنطن في 13 يناير

الأكثر قراءة
فتاة «المنصورة» تروي تفاصيل واقعة التحرش: بتوع البيوتي سنتر خرجونا عشان ميتقالش عليهم كلام
«الدستورية»: الزيادة الأخيرة بمعاش الوزراء ونوابهم «لمن يشغل المنصب فعليا»
فتاة المنصورة ضحية التحرش الجماعي: لم أسحب البلاغ.. ومعملتش حاجة غلط
النيابة تخلي سبيل 7 متهمين بالتحرش بفتاة المنصورة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
يعتزم وفد صيني التوجه إلى واشنطن في 13 كانون ثان/ يناير الجاري، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.