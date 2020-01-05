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تقرير: وفد صيني يعتزم التوجه إلى واشنطن في 13 يناير

د ب أ
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 9:07 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 9:07 م

يعتزم وفد صيني التوجه إلى واشنطن في 13 كانون ثان/ يناير الجاري، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

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