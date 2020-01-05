 الرئيس العراقي يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة - بوابة الشروق
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الرئيس العراقي يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة

هديل هلال
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 9:57 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 9:57 م

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، لنظيره الإيراني حسن روحاني، ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، أمس الأول الجمعة، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي


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