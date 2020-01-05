الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإيراني إلى زيارة بروكسل

دعا وزير الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى تخفيف حدة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، موجها الدعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة بروكسل، وذلك عقب حادث قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على يد الجيش الأمريكي بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

ولم يوضح بوريل أي تفاصيل بشأن موعد زيارة ظريف لبروكسل، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية، اليوم الأحد.

وكان المسئولان الأوروبي والإيراني أجريا مكالمة هاتفية، مساء الليلة الماضية، تحدثا خلالها عن أهمية الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015).

كما أوضح بوريل أنه عاقد العزم على لعب دور المنسق وأنه سيحاول إبقاء الموّقعين على الاتفاق النووي موحدين من أجل دعم وتنفيذ الاتفاق بالكامل.