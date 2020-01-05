كوريا الجنوبية تشكل فريقا لبحث التوترات في الشرق الأوسط عقب مقتل سليماني

شكلت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فريقا من المسؤولين المعنيين اليوم الأحد، لبحث اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين ورجال الأعمال الكوريين الجنوبيين في الشرق الأوسط، حيث تصاعدت التوترات بعد مقتل اللواء، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية في بغداد أمس الأول الجمعة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم عن مسؤولين بالوزارة قولهم إن النائب الأول لوزير الخارجية، "تشو سي- يونج" ترأس اجتماعا افتتاحيا لتحليل الوضع في المنطقة المضطربة بشكل كبير ومراجعة سلامة الكوريين الجنوبيين وبحث قضايا أخرى ذات صلة.

وتعتزم الوزارة بالتنسيق مع بعثاتها الدبلوماسية في المنطقة تشغيل نظام للرد السريع على مدار الساعة حتى استقرار الوضع في المنطقة.

وتخطط الوزارة لعقد اجتماع رفيع المستوى غدا الاثنين مع مسؤولين من هيئات حكومية ذات صلة، من بينها وزارات الصناعة والأراضي والدفاع والمحيطات لبحث تشكيل توجه حكومي شامل.

ويبلغ عدد الكوريين الجنوبيين في العراق وإيران حوالي 1600 و290 شخصا على التوالي.

وهناك أيضا 150 و700 كوري جنوبي في كل من لبنان وإسرائيل.

وكان سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قد قُتل جنبا إلى جنب مع أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية أمريكية في بغداد في وقت مبكر أمس الأول الجمعة.