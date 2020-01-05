تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للسيد المسيح يحتضن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخرى للإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وهو يحتضن الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي تم اغتياله في عملية أمريكية استهدفته برفقة أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الموالي لإيران.

ونشبت حرب بالصور بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا وإيران وبعض العرب، حيث تداول الأمريكيون صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحتضن المسيح عليه السلام؛ ردا على الصورة التي نشرها المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، للإمام الحسين وهو يحتضن سليماني بعد حادث مقتله.

https://mobile.twitter.com/SaheelKSA/status/1213694318466220032

صورة ترامب ليست جديدة، فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا عام 2017، لتثير حينها جدلا واسعا في الأوساط الأمريكية، باعتقاد البعض أنها صممت للتعاطف مع ترامب وخلق صورة جيدة عنه؛ لمنعه من المسائلة.

ويعتقد الكثيرون أن هذه الصورة تم نشرها بواسطة ترامب نفسه، بينما تم نشر هذه الصورة من خلال صفحة وهمية على "فيسبوك" باسم "تيفاني ترامب"، وفقًا لموقع "باذ فايد" في تقريره المنشور أبريل عام 2017.

https://mobile.twitter.com/aboosmah2222/status/1213806055865700352

أما صورة الحسين وهو يحتضن سليماني، فنشرها خامنئي بعد مقتل سليماني، وحملت تعليقا مقتضبا من بيان المرشد الأعلى يقول: "ها قد حلق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات، لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيبة، روح قاسم سليماني الطاهرة، إن سنوات من الجهاد الخالص والشجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمني الشهادة في سبيل الله بلغت أخيرا سليماني العزيز هذه المنزلة الرفيعة، إذ سفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض، إنني أتقدم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزمان بقية الله الأعظم أرواحنا فداه ولروحه الطاهرة وأعزي الشعب الإيراني".

https://mobile.twitter.com/Russ_Warrior/status/1213762030362120192

وبحسب "فرانس 24"، احتل اسم سليماني مكانة كبرى في عمليات ضخمة، ما بوأه مكانة خاصة لدى الإيرانيين، الذين اختاروه في 2015 شخصية العام، وفقا لاستطلاع، كما كان من بين الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والمدرجة في قوائمه، وتتهمه واشنطن بالوقوف وراء مقتل العديد من مواطنيها في العراق.