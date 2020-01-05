عمرو أديب يطالب الدول العربية بقطع العلاقات مع «حكومة السراج» وإغلاق السفارات الليبية لديها

طالب الإعلامي عمرو أديب، الدول العربية الرافضة للتدخل العسكري في ليبيا، باتخاذ موقف من حكومة فايز السراج.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، «يجب أن تقوم الدول العربية بقطع العلاقات مع حكومة السراج، وإغلاق السفارات الليبية بها»، مضيفًا: «يجب وقف هذا التعامل».

وتابع حديثه، متسائلًا: «إزاي عايزين العالم يسحب اعترافه بحكومة السراج، وإحنا كدول عربية ضد ما يحصل لا نسحب اعترافنا بها من خلال إغلاق سفاراتها لدينا».

ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وأعلن الرئيس التركي، مساء الأحد، عن بدء تحرك القوات التركية إلى ليبيا.