فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية تعود إلى الواجهة مجددا

بدء نشر أكثر من 100 ألف وثيقة عن أعمال شركة الاستشارات السياسية للتلاعب بالناخبين في 68 دولة





كشفت صحيفة "جادريان" البريطانية، يوم الأربعاء الماضي، عن تسريب جديد لعشرات الآلاف من الوثائق والمستندات الخاصة بعمل شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات السياسية، والتي انهارت عقب فضيحة حصولها بطريقة غير مشروعة على بيانات 87 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستخدمها لأغراض "الدعاية السياسية".

وأوضحت الصحيفة أن نشر الوثائق بدأ يوم رأس السنة على حساب مجهول بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وضع روابط لمواد عن الانتخابات في ماليزيا وكينيا والبرازيل، لافته إلى أن أكثر من 100 ألف وثيقة تتعلق بأعمال الشركة من أجل التلاعب بالناخبين في 68 دولة ستصدر تباعا خلال الأشهر المقبلة.

وتحتوي الوثائق على مواد تشير إلى أن "كامبريدج أناليتيكا" كانت تعمل لصالح حزب سياسي في أوكرانيا في عام 2017 أي أثناء تحقيق المدعى الأمريكى الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، كما أن هناك رسائل بريد إلكتروني بين المانحين الرئيسيين للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب يناقشون فيها طرق إخفاء مصدر تبرعاتهم من خلال سلسلة من الأدوات المالية المختلفة.

ونوهت الصحيفة إلي أن مصدر الوثائق بريتاني كايزر، الموظفة السابقة في الشركة والتى قامت بالإبلاغ عن مخالفات الشركة، واستدعاها مولر خلال تحقيقاته.

واستندت الصحيفة إلي تصريحات كايزر بعد الانتخابات البرلمانية البريطانية، الشهر الماضي، حيث قالت كايزر إن "من الواضح جدًا أن أنظمتنا الانتخابية مفتوحة على مصراعيها للاعتداء".

وأعربت كايزر عن مخاوفها مما سيحدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في وقت لاحق من العام الجاري، مؤكدة أن "واحدة من الطرق القليلة لحماية أنفسنا هي الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات".

ولفتت "جارديان" إلى أنه كايزر استعادت الوثائق من حسابات البريد الإلكتروني والأقراص الصلبة الخاصة بها، مشيرة إلي أنه على الرغم من أن كايزر سلمت بعض المواد إلى البرلمان البريطاني في أبريل 2018، إلا أنها قالت إن هناك آلافا من الوثائق الأخري، التي أظهرت اتساع وعمق عمل الشركة والذي يتجاوز ما يعتقد الناس أنهم يعرفونه عن "فضيحة كامبريدج أناليتيكا".

وقالت كايزر إن فضيحة بيانات فيسبوك كانت جزءًا من عملية عالمية أكبر بكثير، تورطت فيها مع حكومات ووكالات مخابرات وشركات تجارية وحملات سياسية للتلاعب بالأفراد والتأثير عليهم، الأمر الذي أدى لانعكاسات ضخمة على الأمن القومي.