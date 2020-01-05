غرق زوجين إسرائيليين في مصعد غمرته أمطار غزيرة

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ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن زوجين إسرائيليين شابين غرقا، أثناء محاصرتهما في مصعد بساحة انتظار السيارات تحت الأرض أغرقتها مياه الفيضانات في تل أبيب.

وألقى أقارب الزوجين باللوم على السلطات الإسرائيلية بسبب إهمالها في إصلاح شبكة الصرف الصحي في المبنى السكني الكائن في حي هاتيكفا الفقير جنوب تل أبيب.

وكانت أمطار غزيرة بشكل غير عادي قد أغرقت المصعد.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ميكي روسينفيلد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لقد توجه الزوجان إلى موقف السيارات تحت الأرض للحصول على سيارتهما، وكان المكان غارقا. واستخدم سكان آخرون السلالم لكنهما استخدما المصعد".

وأضاف "لقد حوصر الزوجان وكانت المياه ترتفع بسرعة حتى غمرت المصعد. ولسوء الحظ توفيا".

وأعرب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو عن صدمته وأمر بعقد اجتماع اليوم الأحد مع جميع المسؤولين لضمان عدم حدوث ذلك الأمر مرة أخرى.