إيران تطلق اسم قاسم سليماني على معبر حدودي مع العراق

أعلن رئيس منظمة الطرق والشحن والنقل البري الإيرانية عبدالهاشم حسن نيا إطلاق اسم قاسم سليماني على معبر حدودي مع العراق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول إنه تم إطلاق اسم سليماني على معبر مهران الحدودي الواقع غربي البلاد، والمحاذي للعراق (يقابله منفذ زرباطية).

وأوضح أن "المنظمة اقترحت التسمية، وهو ما وافق عليه وزير الطرق والتنمية الحضرية".

وأشار إلى أن "المبادرة تأتي تكريما للشهيد سليماني الذي له الدور الأساسي في استقرار الأمن في المنطقة وتسهيل زيارة ملايين الإيرانيين لمرقد الإمام الحسين في العراق"، لافتا إلى أن "معبر مهران يستقبل العدد الأكبر من الزوار المشاركين بذكرى أربعينية الإمام الحسين سنويا".

وقُتل سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية وآخرون في قصف أمريكي قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة.