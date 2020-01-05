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يكون للصحافة دورا بارزا وقت الأزمات لنقل الصورة واضحة عن توجه إدارات الدول ومواقفها حيال حدوث أي تعدٍ عليها، كما إنها تعد أفضل حلقة وصل بين الحكومة والشعب؛ لاتخاذ المسار المناسب بتوافق الطرفين وهو التحدي الذي تخوضه الصحافة الإيرانية مؤخرًا عقب اغتيال أمريكا للقائد العسكري البارز لإيران قاسم سليماني.

وتستعرض «الشروق» عناوين الصحف الإيرانية، اليوم الأحد، بينما لا يزال الغضب الإيراني مستمرًا على الاغتيال الأمريكى لقائد لواء القدس قاسم سليماني، بينما تلوح نذر حرب ضخمة في الأفق وسط تهديدات إيرانية بالثأر.

وفى صحيفة كيهان جاءت الصفحات الأولي مليئة بمواضيع الرثاء لقاسم سليماني وهي مزيج بين مقولات لرموز إيرانية ومقالات رثاء أعدها صحفيين يليها بعدد أقل مقالات عن الرد الإيراني المتوقع علي العملية الأمريكية.

ومن أبرز عناوين الصحيفة "40 عامًا وأنت تطرق بابنا رفقًا بنا ياحاج قاسم ياأسطورة المقاومة"، والمقال رثاء لقاسم سليمانى ويتحدث بشكل عاطفي عن دور سليماني الإقليمي بمختلف الدول العربية تحديدا من العراق إلي اليمن لنشر مبادئ الثورة الإسلامية بحسب المقال.

والعنوان الآخر للصحيفة "20 مليو قاسم على أهبة الاستعداد" والعبارة مستوحاة من قصيدة لشاعر عراقي يرثي فيها سليمانى ويشير الموضوع لأن، قائد لواء القدس، ليس الوحيد في مقاومة أمريكا وأن الأخيرة فتحت علي نفسها أبواب الجحيم بقتله.

وعنوان آخر للصحيفة جاء فيه "القائد سليمانى أستشهد علي يد أخبث الناس"وهو موضوع يتناول زيارة مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي لمنزل سليمانى حيث أدلي بتلك العبارة هناك".

وفى عنوان آخر "دماء سليمانى تكتب نهاية أمريكا بالعراق" وفى ذلك إشارة لكم ستصبح العراق مكانا عدائيا غير مرحب بالوجود الأمريكى كما كان سابقا كما يظهر إمكانية التحول التام الصريح للعراق نحو المعسكر الإيراني".

وأما صحيفة الوفاق فكان أبرز عناوينها "تشييع مهيب لشهداء الإرهاب الأمريكى فى العراق" وهو يتناول مراسم تشييع جثمانى قاسم سليمانى وأبو مهدى المهندس يوم السبت بالعراق.

وفي عنوان آخر للصحيفة "إيران هي من تحدد موعد ومكان وطبيعة الرد علي أمريكا" والموضوع نقلا لتصريحات كبير متحدثى الجيش الإيرانى العميد أبو الفضل شكارجى.

وبعنوان آخر "زينب سليماني.. سلامنا لعمنا العزيز حسن نصر الله الذى سيثأر لدم والدى" وهو نقل لخطاب ابنة قاسم سليمانى لزعيم حزب الله اللبنانى حسن نصر الله وفيه إشارة لإمكانية اعتماد إيران علي أذرعها بالمنطقة للإنتقام من أمريكا.

وبعنوان آخر "إطلاق اسم سليمانى علي مطار بالأهواز" وهو تغطية لعمل تكريمى لسليمانى فى إيران.

وأما موقع قناة العالم فجاء من عناوينه "فيديو.. وكيل العتبة الرضوية يتحدث عن سليمانى".

وبعنوان آخر "ياترامب تذكر هذه الصورة لشخص لن يتركك حتي نهاية حياتك" وفيه إشارة لظهور مستشار مرش الثورة الإيرانية العميد حسين دهقان علي قناة سى إن إن الأمريكية بالزى العسكرى.

وأما فى جريدة طهران تايمز الناطقة بالإنجليزية فقد تصدر العناوين عنوان تغطية تجمعات كبيرة فى الأهواز الإيرانية استعدادا لتشييع جثمان سليمانى المقرر أن يصل يوم الأحد.

وجاء بالصحيفة عنوان يقول "هذه نظرة علي السجل الإرهابى لقاسم سليمانى" وتضمن الموضوع سيرة لقاسم سليمانى بشكل يحمل أشد عبارات الإشادة والتمجيد وتناقل كثير من المديح لسليمانى خلال حياته وبعد مقتله من قبل رموز إيرانيين بل وأبرز ما جاء عنه كوضعه بقائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا بالعالم.

وجاء بالصحيفة موضوع آخر حمل عنوان "أمريكا تصوب علي قدمها" وفيه هجوم علي أمريكا التى لا تحترم القوانين الدولية بإنتهاكها حرمة مطار دولة حليفة لها كالعراق وقتل مبعوث سياسى رسمى كسليمانى إلى جانب تفرد أمريكا بقرارها ذلك دون الرجوع للدول الأوروبية المتحالفة معها.

وجاء من عناوين جريدة جوان الإيرانية "زناد الإنتقام من كشمير للمتوسط" فى تعبير عن رؤية إيران للمرحلة القادمة ورغبتها بتوسيع دائرة إستهدافاتها إقليميا.

ومن عناوين الصحيفة كذلك "روحانى.. سليمانى كان سياسيا ودبلماسيا رائعا" نقل تصريحات للرئيس الإيرانى حسن روحانى يمتدح خلالها سليمانى.

وجاء بصحيفة أفكار الإيرانية موضوع عنوانه "رقصة الموت.. خطأ ترامب الإستراتيجى" وفيه إنذار بعواقب وخيمة علي الشعب الأمريكى جراء القرار الأخير لترامب بإغتيال سليمانى.