المسماري: «عمل إرهابي» وراء قصف الكلية العسكرية بطرابلس

نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري،اليوم الأحد، بشكل قاطع مسؤولية القيادة العامة عن القصف الذي طال الكلية العسكرية بطرابلس، مشيراً إلى أن كل التفاصيل تؤكد أن هناك "عملاً إرهابياً" ضد هؤلاء الطلبة.

وقال المسماري - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ونقلته قناة "العربية" الإخبارية - إنه سيتم التحقيق في هذه الحادثة ، مطالباً الأمم المتحدة بإرسال لجان للتحقيق الدولي، موضحاً أن عملية قصف الكلية العسكرية بطرابلس قد تكون ناجمة عن قذيفة هاون وليس قصفاً جوياً.

وكانت حكومة "الوفاق"، اتهمت الجيش الليبي بقتل 28 من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية وإصابة العشرات جراء قصف جوي تعرضت له الكلية في وقت متأخر أمس السبت.