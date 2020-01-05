 شمخاني: الرد الإيراني على مقتل سليماني سيكون عسكريا ولن يقتصر على هذا الخيار - بوابة الشروق
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شمخاني: الرد الإيراني على مقتل سليماني سيكون عسكريا ولن يقتصر على هذا الخيار

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
هديل هلال
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 8:03 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 8:03 م

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن الرد الإيراني على مقتل سليماني سيكون عسكريًا لكنه لن يقتصر على هذا الخيار، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، أمس الأول الجمعة، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.


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