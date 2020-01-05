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بالفيديو.. شاهد بقايا سيارة قاسم سليماني بعد استهدافها

اللواء قاسم سليماني
اللواء قاسم سليماني
نور رشوان
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 6:22 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 6:22 م

عرضت قناة «CNN»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر بقايا السيارة التي كان يستقلها قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والتي تم استهدافه بها.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، أمس الأول الجمعة، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.

 


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