أمين التعاون الخليجي يدعو الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار

دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار.

ووفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، قال «الزياني» إن مجلس التعاون يهيب بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في المنطقة، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأشار الأمين العام إلى أن دول المجلس تابعت بقلق واهتمام بالغين التطورات الخطيرة في العراق.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، أمس الأول الجمعة، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.