التعليم: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الصفين الأول و الثاني الثانوي

عقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين اجتماعا اليوم مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات بديوان عام الوزارة للاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضح حجازي أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.

وشدد على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحول الامتحانات الورقية، أكد حجازي أنها ستكون اختيار من متعدد ماعدا مواد اللغات، مشيرا إلى أن ما جاء بالنماذج الاسترشادية التي تم رفعها على موقع الوزارة ما هى إلا أمثلة استرشادية وليست نماذج امتحانات.