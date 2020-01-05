بالفيديو والخرائط «الشروق» تستكشف مسار قاسم سليماني في ساعاته الأخيرة (Video-Map)

بعد اغتياله في العاصمة العراقية بغداد، بدأت مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع الحرس الثوري الإيراني، وذراع الجمهورية الأيمن في الشرق الأوسط، صباح اليوم الأحد، في أنحاء إيران، تمهيدا لدفنه.

وقتل سليماني بعد استهداف موكبه ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، صباح الجمعة الماضية، بضربة تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت وزارة الدفاع «البنتاجون» أن العملية جاءت بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر بقتل قاسم سليماني، بعد أن تأكد من مصادقته على قرار اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» البريطانية.

«الشروق» ترصد في التقرير التالي، اللحظات الأخيرة في حياة قائد فيلق القدس وحتى محل دفنه بمسقط رأسه..





وصل سليماني إلى مطار بغداد الدولي عائدا من مطار دمشق الدولي مساء الخميس الماضي، من العاصمة السورية دمشق على متن طائرة تابعة لخطوط «أجنحة الشام»، كان من المفترض أن تنطلق في تمام الساعة 8:20 مساءً، لكنّها تأخّرت لسبب مجهول حتى الساعة الـ8:28 مساءً، لتهبط الساعة 11:00 ليلاً بالتوقيت المحلي بمطار بغداد، وفقا لما أوردته فضائية «العربية».

استهداف سليماني جاء بعد استقباله وخروجه من البوابة الجنوبية لمطار بغداد الدولي، وتحديدا في نقطة قريبة بشارع المطار (طريق بغداد الدولي)، عن طريق أربعة صواريخ، من طائرات مسيرة أمريكية "درونز" في الساعة 1:45 صباحاً، وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء الكويتية.

وبعد توعد مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي "بانتقام قاس" لمقتله، وإعلانه الحداد الوطني لثلاثة أيام في البلاد، بدأت مراسم تشييع سليماني، صباح اليوم الأحد، في أنحاء إيران، تمهيدا لدفنه الثلاثاء في مقبرة «شهداء كرمان» بمدينة كرمان مسقط رأسه.



