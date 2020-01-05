 أول رد من ترامب على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد: «سنضرب بسرعة» - بوابة الشروق
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أول رد من ترامب على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد: «سنضرب بسرعة»

ترامب
ترامب

نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 10:43 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 10:43 م

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على الأنباء الأولية التي تشير إلى عملية سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وقال إنه سيعتبر التصريحات الإعلامية بشأنها بمثابة إخطارا رسميا للكونغرس.

وقال ترمب في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، مساء الأحد: «إذا قامت إيران بضرب أي شخص أو هدف أمريكي ، فإن الولايات المتحدة ستضرب بسرعة وكاملة».

يشار إلى إعلان الجيش العراقي عن سقوط ثلاثة صواريخ، في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وهو ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين غير محدد حتى الآن، وأدى إلى إطلاق السفارة صافرات الإنذار.


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