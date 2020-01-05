تعادل تأييد الديمقراطيين لساندرز وبايدن وبوتيجيج في أيوا الأمريكية

أظهر استطلاع جديد لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد ، تعادلا في تأييد الديمقراطيين في ولاية أيوا الأمريكية لبيرني ساندرز وجو بايدن وبيت بوتيجيج بنسبة 23٪ لكل منهم في سعيهم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية العام الحالي.

وأظهر الاستطلاع حصول اليزابيث وارين على 16 بالمئة وآمي كلوبوشار على 7 بالمئة في المراكز الخمسة الأولى، وذلك قبل شهر من حضور الناخبين المؤتمر الانتخابي في الولاية.

وفي ولاية نيو هامبشاير، وهي الولاية الثانية التي ستجرى فيها سباق نيل ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة 2020، جاء ساندرز في المقدمة بنسبة تأييد بلغت 27% مقابل 25% لبايدن، و18% لوارين و13% لوتيجيج.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تضع القفزة في التأييد خلال العطلات ساندرز ،سيناتور ولاية فيرمونت، في أقوى مركز على الإطلاق في عملية التصويت المبكرة بالولايتين. وتراجعت وارين في نيوهامبشاير منذ نوفمبر، بعدما بدا أن ناخبين تقدميين بدلوا ولاءهم إلى ساندرز.

واستمر بايدن نائب الرئيس السابق في تسجيل مراكز مرتفعة في استطلاعات الرأي باعتباره الخيار "الآمن" بين الديمقراطيين في أيوا وسجل الأعلى هناك وفي نيو هامبشاير عندما تم طرح سؤال عما إذا كان "من المرجح أن يفوز" في انتخابات عامة أمام الرئيس دونالد ترامب.

ومع ذلك،قال 38% فقط من الديمقراطيين في أيوا، و36% في نيو هامبشاير إن من المحتمل أن يفوز بايدن على ترامب.

وأجريت استطلاعات الرأي لصالح شبكة "سي بي إس" من جانب شركة "يوجوف" في 27 ديسمبر حتى 3 يناير، وشملت ألفي ناخب مسجل في أيوا وألفا في نيو هامبشاير. وبلغ هامش الخطأ بالزيادة والنقصان 3.8 نقطة مئوية في أيوا و3ر5 نقطة في نيو هامبشاير.