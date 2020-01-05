نصر الله: مقتل قاسم سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة

أكد الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الأحد، أن إغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في قصف جوي أمريكي ، تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة.

وقال نصر الله، في حفل تأبيني لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الضاحية الجنوبية ببيروت اليوم: "الخميس مساء، ليلة الجمعة، هو تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة، هو بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق إنما للمنطقة كلها".

وأضاف: "سليماني حقق هدفه الشخصي وهذه أمنيته منذ أن كان شابا، الذين يمشون في هذا الطريق بعضهم يسقط قبل النهاية وتخمد فيهم هذه الشعلة ويموت فيهم الشوق للقاء، وقوم آخرون تزاد توهجا وحضورا وإشتعالا، سليماني والمهندس كانا من النوع الثاني لا سيما في السنوات الأخيرة".

وتابع: "يوم الاغتيال سيكون نموذجا جديداً لانتصار الدم على السيف"، قائلا: "الشهادة هي أحد الحسنيين النصر أو الشهادة، وأقصى ما يملكه عدونا هو أن يقتلنا وأقصى ما نتطلع إليه هو أن نقتل في سبيل الله".