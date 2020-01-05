بومبيو بعد تهديد ترامب الأخير لإيران: الغارات الجوية ستستمر إذا تطلب الأمر

قال وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد: إن الغارات الجوية الأمريكية ستستمر من أجل حماية الأمريكيين إذا تطلب الأمر ، وذلك في تأكيد على التهديد الذي صرح به الرئيس دونالد ترامب صباح اليوم باحتمالية شن غارات عسكرية على 52 موقعا ثقافيا إيرانيا في حال قيام إيران برد انتقامي عسكري.

وقال بومبيو - خلال مداخلة أجرتها معه قناة "سي إن إن" الأمريكية - "لقد كان الرئيس ترامب حازما ، سنستمر في الدفاع عن أمريكا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك ، سنستمر في شن الغارات الجوية التي بدأناها الأسبوع الماضي والتي أسفرت أحدهم عن مقتل الإرهابي سليماني".

وأضاف :"لقد كانت تصريحاتنا للنظام الإيراني واضحة منذ أشهر ، سنرد على الفاعلين والقادة والمسئولين الذين يخططون للأعمال الإرهابية ، وستسمر أمريكا في الرد بما يتماشي مع القانون الدولي والدستور الأمريكي .. قائلا "فعلناها من قبل وسنفعلها مجددا".

وبرر مومبيو بأن أي هجوم محتمل على مواقع ثقافية إيرانية لا يتنافى مع ما ينص عليه القانون الدولي..قائلا : "لقد بنت الإدارة الأمريكية تحالفًا هائلًا من أجل دحر النظام الإيراني الفاسد".. مشيرا إلى أنه على المواطنين الأمريكيين أن يدركوا أن الإدارة الأمريكية ستكون "جريئة" في حماية المصالح الأمريكية وستفعل ذلك بما يتماشى مع القانون.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تركت إدارة ترامب في موقف سيئ للغاية فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.. مشيرا إلى أن إدارة أوباما أرست حالة مع السلام مع إيران مما نتج عنه تكوين الميليشات الشيعية المدعومة بالأموال، ومقتل مئات السوريين على يد سليماني نفسه، لذا طورت الإدارة الأمريكية الحالية استراتيجية ردع جديدة لإقناع النظام الإيراني بالتصرف كدولة طبيعية.

واستطرد وزير الخارجية الأمريكي : "لقد أثبتت استراتيجيتنا نجاحها"..مؤكدًا على أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تتعامل مع إيران كما تعاملت إدارة أوباما معها.

وقال بومبيو : إن المعلومات الاستخباراتية حول استهداف قاسم سليماني تم توضيحها بالفعل مع قادة الكونجرس"..مضيفا : "أن الإدارة الأمريكية ستستمر في إخطار الكونجرس خلال الأسبوع الجاري بمزيد من التفاصيل".

وتابع : "إن الصورة باتت واضحة أمام الشعب الأمريكي، ليس علينا أن نقول ما كان ينتوي فعله سليماني، نعلم ما فعله في 27 ديسمبر الماضي ، لقد قتل أمريكيا ، وقتل على مدار سنوات وسنوات مئات الأمريكيين وكان يخطط لقتل المزيد".