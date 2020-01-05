صورة – تتويج مهاجم المصري بجائزة أفضل هدف عربي

أقامت مؤسسة أمواج الرياضية الفلسطينية والتي يترأسها عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين، حفل تكريم للدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تتويجا لفوزه بلقب صاحب أفضل هدف عربى فى عام 2019 بالاستفتاء الذي نظمه أحد أكبر المواقع الرياضية العربية والذي اختار الهدف الذي سجله محمود وادي في مرمى فريق سموحة خلال مباراة فريقخ ونادي سموحة التي جرت خلال شهر مارس من العام الماضي كأفضل هدف عربي بناء على اختيار ألاف المشجعين من كافة أقطار الوطن العربي .

وخلال الاحتفال الذى أقيم بالقاهرة وحضره رمزى صالح حارس مرمى المصرى ومنتخب فلسطين الأسبق وأيمن الهندى مدير عام مؤسسة أمواج الرياضية .

وأكد عبد السلام هنية أن فوز محمود وادى بلقب أفضل هدف عربى خلال عام 2019 جاء ليتوج مجهودات النجم الفلسطينى الدولى الكبيرة مع النادى المصرى العريق وكذلك مع منتخب فلسطين الوطنى .. معربا عن سعادته بالمستوى المتميز الذى يقدمه محمود وادى مع المصرى البورسعيدى منذ انضمامه قبل نحو موسم ونصف الموسم وذلك على المستوى المحلى والأفربقى من خلال مشاركته مع المصرى فى البطولة الكونفيدرالية الأفريقية لثلاثة نسخ على التوالى

وأشاد هنية كذلك بالدعم الكبير الذى يجده وادى من الجميع داخل النادى المصرى سواء من مجلس الإدارة وكذلك من الجهاز الفنى للفريق بقيادة ايهاب جلال بالإضافة إلى جماهير المصرى العظيمة التى ساندت وادي بقوة خلال الفترة الماضية .

وأشار هنية أن النادى المصرى بات صاحب شعبية طاغية داخل فلسطين بما يقدمه من مستوى فنى متميز من ناحية وكذلك لأنه يضم نجمين كبيرين من أبناء فلسطين وهما محمود وادى وزميله محمد صالح والذى اقترب كثيرا من العودة للمشاركة مع المصرى بعدما شفى تماما من إصابته .