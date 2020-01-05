ترامب يهدد إيران بتدمير 52 هدفا استراتيجيا حال المساس بأي أمريكي

أطلق الرئيس الأمركي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة لإيران، بإمكانية استهداف 52 من المواقع "عالية المستوى والأهمية لإيران والإيرانيين وثقافتهم" في حالة "المساس بأي مواطنين أمريكيين أو ممتلكات أمريكية.

جاء ذلك في تدوينة بثها ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

قال ترامب: "تتحدث إيران بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول والمصالح الأمريكية كانتقام لتخليصنا العالم من زعيمهم الإرهابي (قاسم سليماني) الذي كان قد قتل أمريكيا قبل مقتله، وأصاب آخرين بجروح خطيرة، إلى جانب الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته، بما في ذلك مؤخرًا مئات المحتجين الإيرانيين".

وأضاف ترامب: "لقد كان (سليماني) بالفعل يهاجم سفارتنا ، ويستعد لضربات إضافية في مواقع أخرى".

وذكر: "لم يصدر من إيران لسنوات عديدة إلا المشاكل، وهذا بمثابة تحذير، أنه إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أصول أمريكية، فقد استهدفنا 52 موقعًا إيرانيًا (مثل الرهائن الأمريكيين الـ 52 الذين قبضت عليهم إيران قبل سنوات عديدة) وبعض تلك الأهداف على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والإيرانيين وثقافتهم".

واختتم ترامب تهديده حاد النبرة بقوله: "هذه الأهداف، وإيران نفسها، ستضرب بسرعة كبيرة وبضراوة.. الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديدات".