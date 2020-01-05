محافظ مطروح: التوسع في فتح فصول محو الأمية وتيسيرات جديدة للقضاء عليها

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على فتح فصول محو أمية جديدة بقرى القصر بمركز مدينة مرسى مطروح وقريتي المثاني والزغيرات بمركز مدينة النجيلة وقريتي سيدى عبد الرحمن وتل العيس بالعلمين وقريتي بقبق وأبو زريبة بمركز ومدينة السلوم (فصل سيدات وفصل رجال) للقضاء على الأمية بتلك القرى وتيسيرًا على المواطنين بهذه المناطق.

كما وافق محافظ مطروح على توفير مقر لفرع محو الأمية بمركزي السلوم والعلمين ووسيلة مواصلات مناسبة بمجالس المدن لمديري إدارات تعليم الكبار لمتابعة الدراسة بالفصول وتوعية الأهالي لفتح فصول جديدة.

صرح بذلك عادل مسلم مدير عام محو الأمية بالمحافظة، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار خطة للنهوض بالفرع وتحقيق النسبة المستهدفة، موضحًا أن العدد المستهدف للعام الحالي 2019/2020 هو 2500 أميّ تم تحقيق منها عدد 460 في الربع الاول من العام بنسبة 151% بالإضافة إلى نجاح تجربة (قرية بلا أمية) والتي تم تنفيذها لمدة 6 أشهر بالتنسيق مع رؤساء المدن بقرى القطراني بمركز مدينة براني بعدد 200 دارس وقرية ابو مزهود بمركز ومدينة براني بعدد 55 دارسا، وقرية قارة أم الصغير بمركز مدينة سيوة 34 دارسًا.

وأوضح مدير فرع محو أمية أنه يتم بذل الجهود بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالمحافظة كمديرية التربية والتعليم ومكتبة مصر العامة ومجالس المدن لفتح مزيد من الفصول لتحقيق مزيد من المستهدف فى القضاء على الأمية.