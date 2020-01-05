إسماعيل هنية يعزي ظريف في اغتيال قاسم سليماني

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وعزاه في قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني.

ووفقا لبيان للحركة، فقد عزى هنية الوزير الإيراني في "استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مشيدا بدور "الشهيد القائد في دعم المقاومة، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات".

وذكر البيان أن ظريف أكد استمرار دعم الجمهورية الإيرانية لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

وقُتل سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية وآخرون في قصف أمريكي قرب مطار بغداد ليلة فجر الجمعة.