كهربا يشارك للمرة الأولى بقميص الأهلي

سجل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الاهلي، والمنتقل حديثًا من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، أول مشاركة له مع النادي وذلك خلال مواجهة نادي مصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وشارك كهربا في الدقيقة 67 بدلًا من مروان محسن، الذي صالح جماهير فريقه بهدفين، خلال مواجهة اليوم، جيث سجل الهدف الأول له في نسخة الموسم الحالي والثاني للفريق في مباراة اليوم في الدقيقة 51 من عمر المباراة، قبل أن يسجل ثاني أهدافه والثالث للأهلي في الدقيقة 54.

وكان النيجيري جونيور أجايي قد منح الأهلي التقدم في الدقيقة 23 عن طريق تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء.