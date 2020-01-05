مقتل 3 أشخاص جراء قصف استهدف قاعدة عسكرية تابعة لحفتر غرب ليبيا

أكد الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية عقيد طيار محمد قنونو قيام سلاح الجو التابع لهم فجر اليوم الأحد باستهداف تمركزات لقوات خلفية حفتر (قائد قوات شرق ليبيا) في قاعدة "الوطية" الجوية.



ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" (الداعمة لحكومة الوفاق) اليوم عن قنونو قوله إن قصف القاعدة أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومخزن للذخيرة و تجمعات لمن وصفهم بـ "المرتزقة".



من جانبها، أكدت صحيفة "المرصد" الليبية مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ستة آخرين نتيجة القصف.



وأشارت الصحيفة (الداعمة لحفتر) إلى أن طائرة مسيرة تركية هي من قامت بالقصف.



وتقع قاعدة الوطية الجوية في أقصى الغرب الليبي بالقرب من الحدود التونسية، وتتبع قوات المشير خليفة حفتر منذ عام 2014.



تأتي هذه الضربة بعد ساعات من قصف مقر الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة الخضراء وسط طرابلس أسفر عن وقوع عشرات من طلبة الكلية بين قتيل وجريح.



وتبادل طرفا الصراع في ليبيا التهم حول المسؤول عن قصف الكلية، ففي حين تتهم حكومة الوفاق طيران مسير تابع لحفتر بقصفها، تتهم قوات حفتر بدورها كتيبة "غنيوة" التابعة للوفاق باستهداف الكلية بقذيفة هاون.