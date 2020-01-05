مقتل وإصابة العشرات فى قصف جوى على الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية

ــ الجيش الوطنى الليبى ينفى علاقته بالحادث ويتهم الميليشيات.. والبعثة الأممية تدين القصف

ــ المسمارى: الجيش والشعب جاهزان لصد الغزو التركى.. والسعودية: نرفض التصعيد التركى فى الشأن الليبى

قُتل 28 من طلاب الكلية العسكرية فى العاصمة الليبية طرابلس وأصيب العشرات جراء قصف جوى تعرضت له الكلية فى وقت متأخر أمس السبت. جاء ذلك فيما نفى الجيش الوطنى الليبى مسئوليته عن هذا القصف متهما الميليشيات، فيما أدانت الأمم المتحدة بأشد العبارات القصف.

وقال أمين الهاشمى، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة فايز السراج فى طرابلس، إن «الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائى فى الباحة الرئيسية للكلية استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوى»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد الهاشمى بأن 28 من طلاب الكلية العسكرية فى طرابلس على الأقل قتلوا وأصيب العشرات جراء قصف جوى تعرضت له الكلية فى وقت متأخر أمس، مضيفا: «28 قتيلا وعشرات من الجرحى من طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس سقطوا جراء قصف جوى تعرضت له الكلية».

وأضاف الهاشمى: «الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائى فى الباحة الرئيسية للكلية، استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوى تسبب فى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا».

وأكد الهاشمى توجيه نداء عاجل لسكان طرابلس بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، نظرا للإصابات الحرجة التى سجلت بين طلاب الكلية.

من جهتها، نفت غرفة العمليات بالجيش الوطنى الكلية العسكرية، أمس، استهداف أى وحدات عسكرية تابعة لها فى محاور القتال المختلفة فى العاصمة طرابلس الكلية العسكرية فى المدينة والتى خلفت الكثير من الضحايا والمصابين.

وأضافت الغرفة، فى بيان لها، أن الكلية العسكرية فى طرابلس ليست من أهداف القوات المسلحة الليبية، مشيرا إلى أن هناك تقاير تؤكد أن هناك عمليات اغتيال لبعض العسكريين سيتم تنظيمها فى المناطق التى تحتلها الميليشيات، بحسب صحيفة «العنوان» الليبية.

ووقع صاروخ عشوائى، بحسب شهود، عيان على الكلية العسكرية فى طرابلس، أمس، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

واتهم العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى، الميليشيات بالمسئولية عن الهجوم على الكلية العسكرية بالهضبة، الذى راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وقال المحجوب، فى تصريح لموقع قناة «الحرة» الأمريكية، إنه كلما استهدف سلاح الجو موقعا معينا يكون مدروسا ومصورا تقوم الميليشيات باستهداف موقع آخر يكون قريبا، وذلك لاتهام الجيش بغية تشويه صورته.

وأكد المحجوب أن اللقطات التى نشرت للكلية العسكرية بعد استهدافها لا تظهر آثار حفر أو قصف طيران، وإنما تظهر شظايا لقذائف يمكن أن تكون هاون، مشيرا إلى أن شهود عيان من المنطقة أكدوا خروج صواريخ من مشروع الهضبة الواقع تحت سيطرة الميليشيات وسقوطها بمكان قريب بعد ثوان.

يأتى هذا فيما اتهمت القوات التابعة لحكومة السراج، الجيش الليبى، بالمسئولية عن القصف الجوى. كما نشرت صورا تظهر عددا من المصابين والجثث العائدة لطلبة الكلية، وآثار دمار طالت الباحة الرئيسية للكلية حيث موقع القصف الجوى.

فى غضون ذلك، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا «بأشد العبارات القصف الذى استهدف الكلية العسكرية فى الهضبة، جنوبى العاصمة طرابلس والذى أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى».

وشددت البعثة الأممية، فى بيان، على أن «التصعيد المتنامى فى الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من تعقيد الأوضاع فى ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية».

وأضاف البيان أن «التمادى المستمر فى القصف العشوائى الذى يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب»، وفقا لبوابة «الوسط» الليبية.

وتابعت البعثة الأممية: «لن يفلت الجناة من العقاب طال الزمن أو قصر»، معبرة عن «صادق تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أمس، أن الجيش والشعب على أتم الاستعداد لمواجهة الغزو التركى، وأن المعركة فى ليبيا لم تعد معركة تقليدية بعدما أصبحت ضد دول داعمة للميليشيات وفى مقدمتها تركيا.

وأوضح المسمارى، فى مؤتمر صحفى، أن العمليات العسكرية أمس تركزت فى العاصمة تصديا للغزو التركى، موجها رسالة إلى الليبيين فى طرابلس قال فيها إن التدخل التركى ليس من أجلكم وإنما من أجل السيطرة على ليبيا، وعلى بوابة إفريقيا إلى أوروبا، ولزرع التنظيمات الإرهابية لتهديد دول الجوار، بحسب موقع «قناة ليبيا».

وأكد المسمارى استمرار المعركة وأن القوات المسلحة قادرة على الحسم، وكل ما يهمها هو الحرص على عدم استخدام الأسلحة الثقيلة فى المناطق السكنية.

وشن طيران الجيش الوطنى الليبى، فجر اليوم، غارات على معسكرات وتمركزات للميليشيات فى تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها، مقر ميليشيا «الضمان».

كما استهدف القصف الجوى كذلك مواقع تابعة للميليشيات بمنطقة بئر الأسطى بتاجوراء، بحسب موقع «العربية.نت» الإخبارى.

إلى ذلك، أعربت السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركى الأخير فى الشأن الليبى، كما نددت المملكة بموافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تعتبر ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضا للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربى الذى تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر الماضى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».