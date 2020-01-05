 نصرالله: الجنود الأمريكيون مستهدفون ردا على قتل سليماني - بوابة الشروق
الأحد 5 يناير 2020 9:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

نصرالله: الجنود الأمريكيون مستهدفون ردا على قتل سليماني

قاسم سليماني
قاسم سليماني
د ب أ
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 9:04 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 9:04 م

دعا حسن نصرالله أمين عام جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الأحد إلى إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وقال إن الجنود الأمريكيين سوف يكونوا مستهدفين ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في هجوم أمريكي أول أمس الجمعة.

وقال نصر الله، في خطاب متلفز في تأبين سليماني وأبو مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي العراقي الذي قتل أيضا في الهجوم الامريكي، إن العقوبة العادلة هي التالية: الوجود العسكري الأمريكي في منطقتنا، والقواعد العسكرية الأمريكية ،والسفن العسكرية وكل جندي أمريكي وضابط".

وأضاف أنه عندما يبدأ الأمريكيون العودة إلى وطنهم في توابيت،عندئذ سوف يفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فقد المنطقة.

وتابع أن حلفاء إيران بامكانهم الرد في أي مكان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك