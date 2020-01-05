نصرالله: الجنود الأمريكيون مستهدفون ردا على قتل سليماني

دعا حسن نصرالله أمين عام جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الأحد إلى إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وقال إن الجنود الأمريكيين سوف يكونوا مستهدفين ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في هجوم أمريكي أول أمس الجمعة.

وقال نصر الله، في خطاب متلفز في تأبين سليماني وأبو مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي العراقي الذي قتل أيضا في الهجوم الامريكي، إن العقوبة العادلة هي التالية: الوجود العسكري الأمريكي في منطقتنا، والقواعد العسكرية الأمريكية ،والسفن العسكرية وكل جندي أمريكي وضابط".

وأضاف أنه عندما يبدأ الأمريكيون العودة إلى وطنهم في توابيت،عندئذ سوف يفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فقد المنطقة.

وتابع أن حلفاء إيران بامكانهم الرد في أي مكان.