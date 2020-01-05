تركيا تدين بشدة قصف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية

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أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، اليوم الأحد، القصف الذي تعرض له مقر الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، نقلته وكالة أنباء "الأناضول"،: "ندين بشدة قصف مقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس من قِبل مقاتلات ما يسمى الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأضاف البيان أنه "يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الضرورية بأسرع وقت، من أجل إنهاء الدعم الخارجي لحفتر في ليبيا".

وذكرت مؤسسات في طرابلس أن القصف تسبب في سقوط 30 قتيلا وأكثر من 33 جريحا.

وكان البرلمان التركي وافق الخميس الماضي على مذكرة تفويض مقدمة من الرئاسة التركية لإرسال قوات إلى ليبيا.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.