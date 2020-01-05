 الجيش الكويتي ينفي استخدام قواعده العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة لدول الجوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الكويتي ينفي استخدام قواعده العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة لدول الجوار

د ب أ
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 9:22 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 9:22 م

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي استخدام القواعد العسكرية بدولة الكويت لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وقالت رئاسة الأركان على موقعها في تويتر اليوم الأحد إن "ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار".

وأكد البيان عدم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات، وتهيب ‫رئاسة الأركان بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.


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