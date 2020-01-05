 البيئة: برنامج لتدريب المجتمع المحلي على الإدارة السليمة للمخلفات - بوابة الشروق
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البيئة: برنامج لتدريب المجتمع المحلي على الإدارة السليمة للمخلفات

أ ش أ
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 11:47 ص | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 11:49 ص

نفذت الإدارة العامة للمواد والمخلفات الخطرة بوزارة البيئة، برنامجا تدريبيا لتوعية وتدريب 30 متدربة ومتدربا من المجتمع المحلي والمحليات على الإدارة السليمة للمخلفات المنزلية والمخلفات الإلكترونية والكهربائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال المسؤولية المجتمعية.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار المبادرة الوطنية لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر) تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف جهود التوعية البيئية.

وقام فريق التوعية الطلابية بالوزارة ، خلال الدورات التدريبية ، بعرض أهمية إعادة التدوير وتقديم عدد من نماذج المنتجات المعاد تدويرها، حيث قاموا بتدريب سيدات المجتمع المحلي على تنفيذ بعض المنتجات من مخلفات الكرتون والورق.

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