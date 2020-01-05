استجابت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لشكوى مواطن من محافظة الغربية في أقل من 24 ساعة؛ بسبب توقف معاشه لمدة عام كامل، حيث أرسلت مندوبة له أنهت إجراءات توقف المعاش، وصرفت له 50% من قيمة معاشه الموقوف؛ لحين استكمال الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

كان "خميس ا." 62 عاما، من مدينة كفر الزيات، يصرف معاشا قديما منذ سنة 1970، وكان هو مصدر دخله الوحيد، إلا أنه فوجيء منذ عام بانقطاع صرف المعاش دون سبب.

وعندما ذهب المسن لمديرية التضامن الاجتماعي في الغربية، طالبوه بالدخول على سيستم الوزارة وتقديم تظلم عن طريق الإنترنت وتوقيع كشف طبي عليه في محافظة كفر الشيخ لبيان إذا كانت لديه نسبة عجز من عدمه، بالرغم من أنه يعاني من أمراض مزمنة في القلب والصدر، وهو ما جعله يقف عاجزا أمام هذا الروتين؛ حيث إنه لا خبرة لديه في التعامل مع الإنترنت ولا سيستم الوزارة، كما أنه لم يجد من يساعده في مديرية التضامن لحل مشكلته.

وبالصدفة، تعرف عليه أحد المحامين أمام مكتب التضامن، وعندما علم بقصته أخذه وقدم له شكوى في الوزارة، وعلى الفور استجابت الوزيرة للشكوى، وكلفت أحد مندوبي الوزارة بدراسة الحالة، وبالفعل قررت صرف 50% من معاشه الموقوف منذ عام، دون التقيد بالبروتين؛ وذلك لحين إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، وجه المسن "خميس" الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على سرعة استجابتها لاستغاثته، وعدم التقيد بالروتين، مؤكدا أنها "أنقذته من ذُل السؤال".