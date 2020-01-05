 حركة طالبان تعلن مسئوليتها عن انفجار بقاعدة أمنية جنوبي أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حركة طالبان تعلن مسئوليتها عن انفجار بقاعدة أمنية جنوبي أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كابول - أ ش أ
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 4:13 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 4:13 م

أعلنت حركة (طالبان) الأفغانية مسئوليتها عن شن هجوم باستخدام سيارة مفخخة على قاعدة لقوات الأمن في ولاية (قندهار) جنوبي أفغانستان في وقت سابق اليوم (الأحد).

وأفاد مكتب محافظ الإقليم - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - بأن الانفجار أسفر عن مقتل سائق السيارة المفخخة التي انفجرت قبل الوصول إلى هدفها المفترض .. مشيرا إلى أنه تم نشر تعزيزات جوية وبرية بالمنطقة أردعت عناصر الحركة.

وأشارت القناة الأفغانية إلى أن حركة (طالبان) نفذت أيضًا هجومًا على نقطة تفتيش أمنية في حوالي الساعة العاشرة (بالتوقيت المحلي للبلاد).


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