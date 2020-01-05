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خاض لاعبو النادي الإسماعيلي المران الرئيسى، استعدادا لمواجهة بيراميدز الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الــ12 من الدوري الممتاز.

وشهد المران عودة أحمد مدبولى صانع الألعاب للتدريبات الجماعية ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وبدأ المران بالجري حول الملعب، قبل أن يشمل على تدريبات خططية متنوعة منها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية والتسديدات بجانب العرضيات.

وخاض حراس المرمى تدريبات تحت إشراف، سعفان الصغير، مدرب حراس الدراويش، وشهد تألق جميع الحراس.

كما شهد المران حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.