استطلاع يظهر نقص التأييد لمبادرة سويسرية للحد من الهجرة







أظهر استطلاعه رأي نشرته صحيفة "زونتاج تسايتونج" السويسرية أن مبادرة سويسرية للحد من الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي لا تحظى بدعم كبير، حيث وافق 35% فقط ممن شملهم الاستطلاع على مثل هذه السياسة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن سويسرا، ذات السياسة المنفتحة تجاه مواطني الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تجري تصويتا بهذا الشأن في أيار/مايو القادم. واقترح الإجراء حزب الشعب السويسري المتشكك في اليورو، الذي أزعجه التنفيذ الضعيف لمبادرته عام 2014 للحد من عدد الوافدين الجدد.

يشار إلى أن الحزب المناهض للمهاجرين هو أكبر كتلة في مجلس النواب بالبرلمان، رغم تعرضه لانتكاسة في الانتخابات العامة الأخيرة.

وقالت إستر فريدلي، المسؤولة عن الحملة الخاصة بالهجرة في حزب الشعب السويسري، للصحيفة إنها متشككة إزاء الاستطلاع، وإن المبادرة سوف تكتسب أهمية في الشهور المقبلة.

وفي حالة تمرير المبادرة، سوف تحتاج سويسرا لإعادة التفاوض على اتفاقيات اقتصادية رئيسية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لتشمل حصص المهاجرين.

وتواجه سويسرا خطر إلغاء الاتفاقيات في حالة عدم قبول بروكسل للتعديل.