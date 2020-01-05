كوريا الجنوبية تؤكد تسجيل الحالة الـ58 لحمى الخنازير الإفريقية

أكدت كوريا الجنوبية حالة إصابة أخرى لخنزير بري ميت بحمى الخنازير الإفريقية، مما رفع عدد تلك الحالات في البلاد إلى 58 حالة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وأكد المعهد الوطني للأبحاث البيئية أمس السبت، أن الاختبارات أثبتت إصابة الدب البري، الذي عثر عليه مزارع محلي يوم الخميس الماضي داخل خط المراقبة في منطقة باجو بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بالفيروس الحيواني القاتل.

وتم دفن جيفة الحيوان في وقت لاحق وتم تعقيم المنطقة التي عثر فيها على الحيوان لمنع انتشار المرض.

يشار إلى أن الحالة الأحدث المؤكدة هى الحالة رقم 58 في مختلف أنحاء البلاد و21 في منطقة باجو منذ رصد المرض الحيواني القاتل أولا في 17 سبتمبر من العام الماضي.

وليس هناك حاليا أي لقاح أو علاج معروف للحمى؛ وعلى الرغم من أن المرض غير مضر للبشر، فإن معدل النفوق بين الخنازير يقترب من 100%.