وزير خارجية لبنان يدعو لإيقاف التصعيد في المنطقة لتجنب اندلاع حرب إقليمية

دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إلى إيقاف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ووضع حد للتوتر الراهن لتجنب اندلاع حرب في المنطقة لا تحمد عقباها.



جاء ذلك خلال اتصالات تلقاها وأجراها وزير خارجية لبنان مع عدد من نظرائه من وزراء الخارجية الإقليميين والدوليين. بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.



وأعرب باسيل عن "حزنه وأسفه" للعملية التي وقعت مؤخرا في بغداد.. في إشارة إلى - ودون أن يُسمي بشكل مباشر - الضربة الجوية الأمريكية التي نُفذت قبل يومين بالقرب من مطار العاصمة العراقية، وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بـ "الحشد الشعبي" العراقي وثيق الصلة بإيران.



وأكد باسيل أن موقف لبنان يقوم على وجوب إبعاده عن التداعيات السلبية لهذا التصعيد وعلى الحاجة إلى التفاوض بدلا من العنف، مشيرا إلى أن الحوار يوفر الحلول ويحفظ الأمن والاستقرار وهما حاجة حيوية للبنان لخروجه من ضائقته المالية الصعبة.



وأشارت وزارة الخارجية اللبنانية إلى أن الوزير باسيل لمس – خلال تلك الاتصالات – تفهما كاملا لوضع لبنان والحاجة إلى تجنيبه أية أضرار إضافية.