رمضان صبحي ينهي المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي

يؤدي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسات في الجيم بعد تنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي بعد تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية وإعلان غيابه في وقت سابق فترة تصل إلى 6 أسابيع.

وبدأ صبحي تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم، على أن تتحدد المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي بعد عودة بعثة الفريق من زيمبابوي والانتهاء من مواجهة بلاتينيوم التي تقام يوم 11 يناير الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام رمضان صبحي بتنفيذ البرنامج الذي حدده الجهاز الطبي وذلك بمقر النادي بالجزيرة.