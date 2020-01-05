بريطانيا: قاسم سليماني كان يمثل تهديدا لمصالحنا جميعا

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الأحد إن قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى ، والذى قتل فى غارة جوية أمريكية فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الجمعة ، " كان يمثل تهديدا لنا جميعا " .

وأضاف جونسون فى بيان بثه عبر البريد الإلكترونى ونقلته وكالة أنباء بلومبرج " لن ننتحب لمقتل سليمانى وسندعم إجراءاتنا الأمنية الخاصة بمصالح المملكة المتحدة فى المنطقة " .

غير انه قال "إننا نؤيد عدم التصعيد مع إيران".

وأوضح جونسون أنه سيتم إطلاع البرلمان البريطانى بعد غد الثلاثاء على التطورات الخاصة بإيران ، مؤكدا على أن المزيد من العنف فى المنطقة ( الشرق الأوسط ) ليس من مصلحة أحد .