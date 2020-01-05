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بريطانيا: قاسم سليماني كان يمثل تهديدا لمصالحنا جميعا

رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
د ب أ
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 9:16 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 9:20 م

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الأحد إن قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى ، والذى قتل فى غارة جوية أمريكية فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الجمعة ، " كان يمثل تهديدا لنا جميعا " .

وأضاف جونسون فى بيان بثه عبر البريد الإلكترونى ونقلته وكالة أنباء بلومبرج " لن ننتحب لمقتل سليمانى وسندعم إجراءاتنا الأمنية الخاصة بمصالح المملكة المتحدة فى المنطقة " .

غير انه قال "إننا نؤيد عدم التصعيد مع إيران".

وأوضح جونسون أنه سيتم إطلاع البرلمان البريطانى بعد غد الثلاثاء على التطورات الخاصة بإيران ، مؤكدا على أن المزيد من العنف فى المنطقة ( الشرق الأوسط ) ليس من مصلحة أحد .


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