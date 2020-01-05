الإسماعيلي يدرس بيراميدز بالفيديو

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بدأ الجهاز الفنى للإسماعيلى فى مشاهدة عدة مباريات مسجلة لفريق بيراميدز خلال مشواره بمسابقة الدورى الممتاز.

يأتي ذلك من أجل التعرف بشكل تفصيلى على نقاط القوة والضعف عن المنافس، سعيا لحصد نتيجة إيجابية من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات بالدورى على حساب الفريق الأزرق خلال المباراة التى ستجعهما فى قمة الأسبوع الــ12، يوم الثلاثاء القادم.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، في حين يحتل بيراميدز المركز الـ6 برصيد 16 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الممتاز.