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عبد المهدي: الطائرات المسيرة الامريكية تجوب سماء بغداد دون أذن رسمي

رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 3:59 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 3:59 م
كشف رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق عادل عبد المهدي اليوم الاحد عن أن الطائرات المسيرة الأمريكية والمروحيات تجوب سماء بغداد دون أذن رسمي .

وقال عبد المهدي، في خطاب بالبرلمان العراقي اليوم: "ليس سرا توتر العلاقات الايرانية- الامريكية وانعكاساتها على الساحة العراقية".

وبدأت وقائع جلسة استثنائية للبرلمان العراقي اليوم لبحث خروج القوات الأجنبية وإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية على خلفية مقتل ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية.

وحضر جلسة البرلمان 170نائبا بغياب الكتل الكردستانية والعرب السنة.

ووزع البرلمان العراقي نص القرار الذي يعتزم التصويت عليه في جلسة اليوم.

وذكر مصدر في البرلمان العراقي أن القرار ينص على "إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق ، وعلى الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب ".

ويطالب القرار "الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة بان تعلن إعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم" .

ويدعو القرار "الحكومة العراقية ، ممثلة بوزير الخارجية، إلى التوجه للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وامن العراق".

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