ولي العهد البحريني يؤكد على تعزيز العلاقات بين بلاده وإيطاليا في مختلف المجالات

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على استمرارية العمل نحو تعزيز العلاقات البحرينية الإيطالية في مختلف المجالات، والدفع بها نحو أفق أرحب بما يلبي التطلعات المشتركة، منوها بما تشهده العلاقات البحرينية الإيطالية من تطور أسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين الصديقين.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقائه بسفير جمهورية إيطاليا لدى البحرين دومينيكو بيلاتو، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة، حيث أثنى على جهود السفير الإيطالي في تعزيز العلاقات البحرينية الإيطالية، واستعرض الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته أعرب دومينيكو بيلاتو، عن شكره وتقديره لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين وإيطاليا على كافة الأصعدة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.