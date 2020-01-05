حركة الشباب الصومالية تهاجم قاعدة تستضيف قوات أمريكية في كينيا

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أفادت تقارير إخبارية محلية في كينيا بأن عناصر من حركة الشباب الصومالية المتشددة هاجموا معسكرا للبحرية الكينية توجد به قوات من عناصر مشاة البحرية الأمريكية.

ونقل موقع "كينيانز.كوم. كي.إي" عن مصدر عسكري محلي أن الهجوم بدأ في الرابعة من فجر اليوم الأحد واستمر أربع ساعات.

وأوضح الموقع أن الطائرات التي كانت متوقفة في القاعدة تعرضت لهجوم باستخدام قذائف صاروخية.

ولم ترد أنباء، حتى الآن، عن سقوط ضحايا.

وأعلنت حركة الشباب أن الهجوم تسبب في خسائر فادحة في صفوف القوات الأمريكية والكينية، وتدمير طائرات ومركبات أمريكية.