الهلال السوداني: صالح جمعة ليس في حساباتنا

نفى حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني تفكيره في ضم صالح جمعة، لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، كما زعمت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية.

وقال حمادة صدقي في تصريحات لإذاعة أون سبورت اف ام :" صالح جمعة لاعب كبير بالطبع، لكننا نركز على ضم لاعبين محليين ولاعب من مالي".

وأتم المدرب المصري حمادة صدقي تصريحاته في ذلك الشأن قائلًا :"أؤكد أن صالح جمعة ليس في حساباتنا في الوقت الحالي".

ويغيب صالح جمعة عن المشاركة في مباريات الأهلي منذ رحيل مارتن لاسارتي وقدوم رينيه فايلر لتدريب الفريق في شهر أغسطس الماضي، حيث لم ينضم اللاعب لقائمة الأحمر في أي مباراة للفريق منذ ذلك الحين وسط تكهنات تشير باقتراب رحيله عن النادي.